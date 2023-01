Auto raakt van weg in Vianen en eindigt in het water, inzittenden naar het ziekenhuis

Noodklok na reeks explosies en dreigemen­ten: ‘We hebben hier nu gewoon geen goed antwoord op’

Glasscherven in de haren van kinderen en een zwangere moeder en kind die aan de dood ontsnappen. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden is dit jaar in Hoef en Haag geconfronteerd met criminele uitspattingen die hij niet eerder meemaakte. Hij maakt zich ernstig zorgen en stuurde een brandbrief naar de minister.

23 december