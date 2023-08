Afpersers autohandelaar Drimmelen: ‘100.000 euro of je gaat in de kofferbak’

Ze kwamen met zes man sterk naar zijn bedrijf in Drimmelen, blokkeerden de ingang met twee auto’s en pikten de sleutels van twee auto’s in. Na de nodige intimiderende opmerkingen in de bedrijfskantine over zijn kinderen die de ondernemer nooit meer zou zien, eisten de afpersers 100.000 euro van het slachtoffer. ‘Je gaat in de kofferbak.’