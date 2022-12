Mannen stelen aed bij winkelcentrum: ‘Als je een leeg kastje aantreft, kan dat levens kosten’

Buurtpreventie Nesselande heeft op social media beelden vrijgegeven waarop de diefstal is vastgelegd. Op de video is te zien hoe een verdachte eerst voorbij de roltrappen naar de parkeergarage en de daartegenover opgehangen aed loopt. Hij opent vervolgens een deur voor z’n maat waarna ze samen de aed uit het kastje halen en er vandoor gaan.

Auke Bergsma van Buurtpreventie Nesselande noemt de diefstal ‘erg vervelend’. ,,We hebben hier een netwerk van aed’s en burgerhulpverleners waardoor we binnen zes minuten bij een hartstilstand kunnen zijn”, zegt hij. ,,Maar als je tijdens een noodgeval een leeg kastje aantreft, kan dat levens kosten.”

Jatten

Volgens Bergsma past de diefstal in een trend. Bergsma: ,,We zien veel jongeren ’s nachts door Nesselande lopen met het idee ‘wat valt er te jatten’. We hebben die auto-inbraken gehad waarbij Skoda’s het doelwit waren. Nu dit. Je zou zeggen dat een aed een stuk moeilijker te verkopen is omdat ze een serienummer hebben. Maar wellicht dat je ze in het buitenland wel gewoon makkelijk kwijt kan.”