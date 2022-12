Jongen (17) opgepakt voor brute aanval op vader en zoon tijdens ‘onvergetelijke dag’

De zaak werd vorige week uitgebreid belicht in Opsporing Verzocht. Op de beelden die werden getoond is een verdachte te zien die een grote, oranje Thuisbezorgd-tas droeg. Hij stak de man met een scherp voorwerp in zijn rug, maar als door een wonder raakte alleen zijn jas beschadigd. Het is niet bekend of de aangehouden Rotterdamse tiener dezelfde jongen is als de verdachte met de Thuisbezorgd-tas.