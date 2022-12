Gewapende woningoverval in Rotterdam: gezin met kinderen bedreigd

Twee mannen opgepakt na reeks inbraken in Dordt: ‘Sluiten niet uit dat meer aanhoudin­gen volgen’

De politie heeft nadat er meerdere inbraken in Dordrecht zijn geweest, twee mannen opgepakt. De verdachten, zelf ook Dordtenaren, zouden in de afgelopen weken op verschillende plekken in de stad hebben ingebroken. Hun rol wordt onderzocht.

