Doodsangsten op Kerstavond: gezin met kinderen bedreigd tijdens gewapende woningoverval in Rotterdam

Vrouw loopt verwondin­gen op nadat automobi­list haar op zebrapad aanrijdt

Een voetganger is woensdagavond geschept door een automobilist op het zebrapad. Dat gebeurde op de John Mottweg in Rotterdam-Ommoord. De vrouw liep lichte verwondingen op aan haar been en hoofd. De bestuurder verklaarde de vrouw niet gezien te hebben.

22 december