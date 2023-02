Man op heterdaad betrapt tijdens besmeuren kerk in Etten-Leur

Vrouw (25) gepakt voor dreigen met mes in supermarkt in Et­ten-Leur, vroeg man haar boodschap­pen te betalen

ETTEN-LEUR - Een 25-jarige vrouw is dinsdagmiddag aangehouden omdat ze in een supermarkt in Etten-Leur een mes zou hebben getrokken. Twee agenten die toevallig in de winkel aan het Burchtplein waren hielden de messentrekster aan.