Uitslaande brand in voormalige zorgboerderij in Zwijndrecht: ‘Last van rook? Sluit ramen en deuren’

Massale toestroom van politie en hulpverle­ning voor verwarde man: persoon niet aangetrof­fen in woning

Politie en andere hulpverleners zijn zaterdagmiddag in groten getale richting de Gerrit Hendrixlaan in Hendrik-Ido-Ambacht gesneld. Er was een melding gekomen van iemand die zichzelf wat aan wilde doen thuis, maar even na 17 uur bleek dat er niemand in de woning aanwezig was.

16 november