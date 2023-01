Traumahelikopter opgeroepen voor ernstig ongeval Spuiboulevard, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

MET VIDEO Uitslaande brand in voormalige boerderij in Zwijn­drecht onder controle: ‘Nog uren nablussen’

Een grote uitslaande brand heeft op oudejaarsdag de voormalige boerderij ‘t Hoff in Zwijndrecht compleet verwoest. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak van de desastreuze vlammenzee. Net na middernacht was de brand onder controle.

1 januari