Sluiting ene drugspand is terecht, maar blijkt voor andere woning een te zwaar middel

De bewoonster van de portiekflat in de Wijngaardstraat maakt volgens de commissie terecht bezwaar tegen de voorgenomen sluiting. Bij haar is zo weinig drugs gevonden dat sluiting een te zwaar middel is.

Hoewel de commissie twijfelt aan haar verhaal dat de drugs voor eigen gebruik waren, heeft Kolff onvoldoende aangetoond dat de openbare orde hier in het geding is. Omdat het een huurwoning is, zou de vrouw vanwege het zerotolerancebeleid van verhuurder Trivire na de sluiting ook nog eens op straat worden gezet.

Eerder kwam de rechter tot eenzelfde conclusie nadat beide bewoners een kort geding hadden aangespannen. De flat in de Torenstraat is inmiddels tot eind februari gesloten. De flat in de Wijngaardstraat is nog bewoond. Kolff kan het advies van de commissie naast zich neerleggen en de woning alsnog sluiten.

