Politie rekent drie Dordtenaren in met getrokken pistolen; vierde verdachte meldt zich later

Met spijkers doorboorde schoenzool gevonden langs plantsoen in Sliedrecht: ‘Daar wil je niet in staan’

Een Sliedrechter deed donderdag een opmerkelijke vondst bij een plantsoen in het dorp. Een schoenzool, doorboord met spijkers. Of het nou een wapen is of iemand geprobeerd heeft creatief te werk te gaan; daar is Buurttoezicht Sliedrecht nog niet over uit. ,,Maar je moet er niet aan denken dat u hier op gaat staan.’’

9 november