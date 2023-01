Motorrijder glijdt onderuit bij afrit N3 en maakt flinke klap

Het ongeval vond iets voor 10.00 uur 's ochtends plaats, waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De rijder moet zijn uitgegleden over de witte markeringen die op de uitvoegstrook te vinden zijn. ,,Hij heeft een fractuur aan het been en pijn aan de ribben. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht’’, vertelt een politiewoordvoerder.