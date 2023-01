Grijze auto van levensgevaarlijke Vuong (49) die ex en schoonmoeder neerschoot bij winkelcentrum gevonden

De politie heeft de grijze Skoda Octavia gevonden van de levensgevaarlijke verdachte Minh Nghia Vuong (49) die het dodelijke schietdrama op klaarlichte dag bij een winkelcentrum in Zwijndrecht op zijn geweten heeft. Daarbij overleed een 66-jarige vrouw -zijn schoonmoeder- en raakte haar 38-jarige dochter -Vuongs ex- zwaargewond. De auto stond in Rotterdam geparkeerd.

Mede dankzij tips uit de omgeving is de auto op de Kuinder in Rotterdam gevonden, meldt de politie via sociale media. Ze roept mensen op camerabeelden te delen waar de auto van het merk Skoda opstaat. Zondagavond vond de politie de vluchtauto, een zwarte BMW, in Zwijndrecht aan de Veldslahof.

Inmiddels zijn er tientallen tips binnengekomen bij de politie over de voortvluchtige Vuong, die een flink crimineel verleden heeft en de bijnaam Lucky omdat hij vaak aan agenten wist te ontkomen. ,,Al deze tips nemen we serieus en lopen we uit. We zijn blij met betrokkenheid van burgers en hopen dat zij zaken blijven melden bij ons. Dit helpt ons in het onderzoek”, aldus een woordvoerder. De verdachte staat internationaal gesignaleerd.

Invallen

Op meerdere plekken zijn bovendien al invallen gedaan afgelopen dagen, niet alleen bijvoorbeeld in Rotterdam, in het huis waar de verdachte drie jaar lang woonde met de ex-vriendin die hij zaterdag neerschoot. Maar ook in Dordrecht is gezocht. Wáár precies, wil de politie niet kwijt. ,,Onze taak is om deze meneer aan te houden. We zetten alles op alles om dat te doen. Daar ligt nu onze prioriteit. En alles wat wij delen aan informatie, kan de verdachte schutter ook lezen”, geeft de woordvoerder van de politie als uitleg hiervoor.

