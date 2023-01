Drie jongeren opgepakt na steekpartij in Dordrecht, waarbij 16-jarige gewond raakte

Het gebeurde even over half tien dinsdagavond. Er ontstond vermoedelijk een ruzie en de 16-jarige jongen werd met een mes verwond. ,,Gelukkig was hij nog aanspreekbaar”, zegt een woordvoerder van de politie. Agenten startten direct een onderzoek in de omgeving. Dat leidde tot de aanhouding van drie verdachten van 15, 16 en 16 jaar uit Dordrecht. ,,De neergestoken jongen was een van hen.”

Aanvankelijk was er voor de gewonde jongen, naast een hoop politie en een ambulance, ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar die is niet ingezet. ,,De jongen is nagekeken door ambulancepersoneel.”

Getuigen gezocht

Over wat aan het steekincident vooraf ging en wie betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. De politie onderzoekt dit. ,,Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden uit de omgeving van het Vogelplein? Laat het ons weten via 0900-8844. Anoniem melden kan via: 0800-7000.”

