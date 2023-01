Dordtse politie rukt uit voor verwarde man die lopend A16 oversteekt

Binnen dertig uur drie keer autobrand op dezelfde plek: ‘Zo'n pyromaan heeft toch een zieke geest?’

Drie autobranden binnen dertig uur, op het Maaskant-erf in Dordrecht kunnen ze er sinds dinsdagnacht over meepraten. Eerst ging maandagavond een bestelbus twee keer in de hens, een dag later een personenauto. De buurt is er ziek van. ,,Wat kun je doen? We staan machteloos.’’

