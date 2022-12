Dordtse burgemeester wil twee drugspanden gesloten houden: ‘Regelmatig gebruikers aan de deur’

UPDATE Spoedeisen­de hulp Albert Schweitzer barst uit z’n voegen door vele valpartij­en door gladheid

In het hele land geldt code geel, vanwege gladheid. Ook in de regio was het vrijdag de hele dag verraderlijk glad. De spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer ziekenhuis barstte vrijdagavond uit z'n voegen.

17 december