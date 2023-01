Automobiliste belandt in sloot tijdens sneeuwbui

Kater Jack dood door schot van luchtbuks, eigenares­se is woedend: ‘Dader woont vermoede­lijk in straat’

Ze is boos en verbijsterd. Welke kattenhater heeft haar Jack in Alblasserdam doodgeschoten met een luchtbuks? Het gemis doet pijn bij Roos (34), van wie een van haar andere katten al met een kogel in zijn lijf rondloopt. ,,De katten zijn als familie.’’

10 januari