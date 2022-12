Agenten betrappen inbrekers op heterdaad bij woning in Hendrik-Ido-Ambacht

Logo's van meerdere dure auto's in Papen­drecht 's nachts gestolen: ‘Let op!’

In Papendrecht vonden een of meerdere personen het een strak plan om in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere logo's van voertuigen te stelen. Het bewonersinitiatief Veilig Papendrecht waarschuwt de inwoners ook voor de radarsystemen. ,,Er zijn al meerdere meldingen.’’

6 november