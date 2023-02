Man met bierkrat van fiets geslagen, dader krijgt celstraf voor meerdere mishandelingen

Update + met video Zes mensen naar het ziekenhuis bij grote brand in Bredase parkeerkel­der, niet alle bewoners kunnen naar huis

BREDA - Bij een grote brand in de parkeerkelder van een flatgebouw aan de Mgr. Zwijsenstraat in Breda, hebben zeker negen mensen rook ingeademd. Zes van hen zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de bewoners van ongeveer honderd appartementen van het complex kunnen voorlopig niet naar huis door de rook in het pand.

29 december