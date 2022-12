Vuurwerk door brievenbus van winkel gegooid in Vught

Collecte­bus uit kerststal in Chaam gestolen, Jezusbeeld van 290 euro valt bijna kapot: ‘Gaat nergens over’

CHAAM - Op de ochtend na kerst deden Christianne en Ad de Beer een trieste ontdekking: de collectebus van de kerststal voor hun café in Chaam was plots weg. Ook lagen alle kerstfiguren in de stal overhoop. Het was de eerste keer dat de eigenaren van ‘t Chaamse Wapen een busje in de stal hingen, en meteen ging het mis. ,,Het gaat helemaal nergens over”, vindt Christianne de Beer.

28 december