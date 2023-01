Veghelse groothandel Sligro zette in 2022 meer om dan voor corona

Dief steelt geld voor goed doel uit Intratuin Breda, klant start crowdfund­ac­tie: ‘Werd er boos van’

BREDA - Met de feestdagen denk je ook aan een ander, maar juist vlak voor kerst verdween het potje met geld voor het goede doel uit de Intratuin in Breda. Op camerabeelden is volgens het tuincentrum te zien dat een man donderdagavond de geldpot meeneemt. Klant en oud-journalist Saskia Wijdoogen laat het er niet bij zitten en zamelt geld in: ,,Ik wilde iets doen.”

