Scooterrijdster raakt gewond bij botsing met auto in Helmond

Politiehe­li­kop­ter helpt in Zevenber­gen zoeken naar daders inbraak Klundert, drie mannen opgepakt

KLUNDERT – De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging drie verdachten aangehouden van een inbraak in een supermarkt aan de Doorsteek in Klundert. Agenten zagen na een melding bij de winkel een auto wegrijden en reden erachteraan. De achtervolging ging door tot in Zevenbergen, waarna vier mannen ervandoor gingen.

3 januari