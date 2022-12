Scooterrijder onderuit nadat hij automobilist probeert te ontwijken

met video + update Wijk afgezet vanwege asbest na brand Zevenber­gen: wasstraat voor auto's, opruimen in wijk begonnen

ZEVENBERGEN - Bij de brand die donderdagavond woedde in vier loodsen in Zevenbergen is asbest vrijgekomen. Daarom is vrijdagochtend de wijk Bosselaar-Zuid afgezet en bewoners van die wijk wordt geadviseerd binnen te blijven. Inmiddels is de gemeente Moerdijk begonnen met het opruimen van straten en stoepen in die wijk en er komt een autowasstraat.

16 december