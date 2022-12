Scooterrijder laat man uit Oss (63) met hoofdwond en gebroken been achter na aanrijding

Notoire oplicht­ster Adriana J. (55) aangehou­den bij woning in Breda, deed zich voor als neuroloog

BREDA - De 55-jarige Adriana J. is maandag aangehouden in een woning aan de Menno van Coehoornstraat in Breda. Ze wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en identiteitsfraude. Ze heeft haar verklaring afgelegd in een politiecellencomplex.

15 december