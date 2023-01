Man uit Westelbeers (49) blijft zijn ex stalken en bedreigt agent, officier van justitie eist opnieuw celstraf

Duizenden euro's aan dj-apparatuur gestolen bij Winter Festival in Bergeijk: ‘Echt een domper’

BERGEIJK - Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag voor duizenden euro's aan apparatuur gestolen van het Winter Festival in Bergeijk. Het gaat om de draaitafel en laptop van een dj, een sneeuwmachine en een vlammenwerper met theatervuur. Centrummanager Stefan Veroude is er goed ziek van: ,,Ik durf niet te zeggen of we hier volgend jaar mee doorgaan.”

