Jongens met knalvuurwerk en nepwapen zorgen voor paniek in Rosmalen: ‘Willen jullie de schietvesten met spoed aan doen?’

ROSMALEN - In Rosmalen heeft de politie een echt lijkend vuurwapen in beslag genomen. Het ging volgens een betrokken wijkagent uiteindelijk om een balletjespistool. ,,Maar zulke meldingen maken ook bij ons mentaal veel indruk”, zegt hij.

De politiemedewerkers stuitten op het nepwapen toen zij drie jongens aanspraken op het feit dat zij vuurwerk afstaken. ,,Ter hoogte van een hangplek hoorden wij een knal en zagen we een rookwolk. Vuurwerk.” Ze moesten dat inleveren en er werd uitgezocht van wie het knalspul precies was.

Nepvuurwapen

Bij dat onderzoek kwam bij een van de minderjarige jongens ook een ‘gelijkend vuurwapen’ tevoorschijn. ,,Wij hebben de drie heren uitgelegd wat de gevaren hiervan zijn en wat de gevolgen hadden kunnen zijn, zeker in combinatie met de knallen van vuurwerk. Erg onverstandig.”

Het nepwapen was ondertussen ook gezien door een geschrokken melder. Die had al 112 gebeld, net voordat de agenten het drietal aanspraken. Daarom kwam tijdens het gesprek tussen de agenten en de jongens de melding binnen: ‘Willen jullie de schietvesten met spoed aan doen? Melder heeft drie donker geklede heren gezien, van wie één in het bezit van een vuurwapen.’

Halt

,,Gelukkig konden we direct tegen de meldkamer zeggen dat wij al ter plaatse waren, dat we de juiste heren voor ons hadden staan en dat we het wapen al aangetroffen hadden. Zulke meldingen maken ook bij ons mentaal veel indruk. Het laatste wat wij willen is in een situatie komen waarbij we ons vuurwapen op een minderjarige moeten richten.”

Volgens de agent reageerden de drie jongens begripvol. Hun ouders zijn in kennis gesteld. Twee van de drie krijgen een straf via bureau Halt. Een balletjespistool mag je, als het voorzien is van een CE-keurmerk, alleen thuis in het bezit hebben, niet op de openbare weg.