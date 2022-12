Helmonder (50) rijdt broer aan: ‘Hij had iets met mijn vrouw’

met video Man in gezicht gestoken in Schijndel: slachtof­fer naar ziekenhuis en één aanhouding

SCHIJNDEL - Op de Hoofdstraat in Schijndel heeft donderdag aan het begin van de avond een steekpartij plaatsgevonden. Een man is hierbij in zijn gezicht gestoken door een andere man. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

21:47