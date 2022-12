Brand in loods met kokos in Boekel onder controle, blussen gaat voorlopig door

met videoBOEKEL - In een loods aan de Vlonder in Boekel is in de nacht van zaterdag op zondag een fikse brand uitgebroken. Daarbij kwam urenlang een grote hoeveelheid rook vrij. Het blussen op het industrieterrein gaat tot na het weekend door.

In de loods ligt wel 10.000 ton kokos opgeslagen, zo’n vijfhonderd vrachtwagens vol. Hoeveel daarvan precies brandt, is nog niet duidelijk. Door de zeer hoge temperatuur van het vuur, bestaat het gevaar dat de constructie van de loods instort. Het is voor de brandweer daarom niet veilig om naar binnen te gaan.

Het is niet met zekerheid te zeggen waardoor de brand is ontstaan, al ligt broei het meest voor de hand. Daarbij ontstaat spontaan brand in dicht op elkaar gepakt materiaal, zoals kokos. Dat kan zelfs bij de ijskoude temperaturen van dit weekend gebeuren, legt Officier van Dienst Tom Sibers uit.

Tekst gaat verder onder de video.

Dak openknippen

Door te blussen van buitenaf zijn de vlammen in de loop van zondagmiddag gedoofd. Daardoor is de brand weer terug in de ‘broeifase’ en valt het met de rookoverlast voor de omgeving mee. Het is nu aan de eigenaar van het bedrijf om het dak open te knippen en de kokos uit te rijden zodat het vuur helemaal kan doven. Waarschijnlijk gebeurt dat maandag. De brandweer houdt voorlopig nog wel een oogje in het zeil.

De eerste melding van de brand kwam in de nacht van zaterdag op zondag al rond 00.30 uur binnen. Daarna werd de brand een aantal keer opgeschaald. Aan het eind van de nacht sloegen de vlammen uit het dak en had een groot deel van de omgeving last van de rook. Die trok voornamelijk in de richting van Erp en Veghel. Rond 08.00 uur zondagmorgen verstuurde veiligheidsregio een NL Alert met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden. De doorgaande weg N605 was een tijdlang afgesloten.

De loods is kwestie in het bezit van het bedrijf Dutch Plantin. De kokos die er ligt opgeslagen, dient als een biologisch alternatief voor kunstmest om bijvoorbeeld groenten, bloemen en planten te laten groeien. In 2016 was er bij hetzelfde bedrijf ook een brand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De schade aan de loods is enorm. De brandweer moet lange tijd nablussen. © Kevin Kanters/Marcofotografie

Volledig scherm De weg vlakbij de loods werd ook afgesloten voor verkeer. © Kevin Kanters/Marcofotografie

Volledig scherm Brand in een loods in Boekel. © Kevin Kanters / Marcofotografie

Volledig scherm De brandweer was er snel bij. © Kevin Kanters / Marcofotografie

Volledig scherm De brandweer voert bluswerkzaamheden uit in Boekel. © Kevin Kanters / Marcofotografie