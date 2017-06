Zwemgevaar bij Souburgse brug: 'Het is wachten op het eerste ongeluk'

Vrijdagochtend kon de Draaibrug tijdelijk niet open of dicht omdat er reparatiewerkzaamheden moesten worden verricht. Fietsers konden het kanaal wel oversteken, maar moesten daarvoor onder de slagbomen kruipen. ,,Zwemmers hadden aan een hydrauliekleiding gehangen, die daardoor was krom getrokken. Het onderdeel is nodig om de brug te kunnen vergrendelen', vertelt Van Driel. ,,Puur vandalisme!''

De zwemmende jeugd is Van Driel en zijn collega's een doorn in het oog. Op warme dagen trekken tientallen jongeren naar de Souburgse kade om te zwemmen en vooral om van de brug af te springen. Van de verbodsbordjes, die de provincie jaren terug op de bruggen over het kanaal liet plaatsen, trekt niemand zich iets aan. Van Driel: ,,We proberen in samenwerking met de politie ervoor te zorgen dat er gehandhaafd kan worden, maar dat is lastig. De wijkagent is deze week langs gegaan om met de jongeren te praten, maar sommigen trekken gewoon een lange neus.''