Zomerdip in Zeeland: Poncho's mee naar Concert at Sea

Komend weekend lijkt het wel herfst volgens Weeronline. Zaterdag is er een zomerdip met temperaturen van 15-17 graden. Het regent een groot deel van de dag en er staat een stevige wind. Voor festival Concert at Sea in Zeeland is dat slecht nieuws.

Weeronline adviseert festivalgangers om zaterdag poncho's en truien mee te nemen naar de Brouwersdam waar Concert at Sea plaatsvindt. Zaterdagochtend trekt een regenzone Zeeland binnen en blijft er tot in de middag hangen.

Een stevige noordwestenwind maakt het voor het gevoel extra fris. Tijdens de regen is het hooguit 15 graden. Als het droog wordt stijgt de temperatuur verder naar 17 graden. Normaal is het begin juli zo'n 20 graden. In de avond neemt de wind iets af in kracht.

Zaterdagavond droog

Zaterdag wordt het aan het eind van de middag waarschijnlijk weer droog. De regenzone kan nog iets vervroegen of vertragen, maar waarschijnlijk profiteert Concert at Sea van een droog avondprogramma. Als het meezit wordt het al in de loop van de middag droog.

Vrijdag is er vooral grijs en buiig weer, maar koud is het nog niet met maxima van 20-23 graden. Langs de westkust is het vrijdagavond zo goed als droog en dat is gunstig voor Concert at Sea.

Na het weekend droger en zonniger

Zondag vallen er ook buien. Tussendoor schijnt soms de zon en het wordt met 18 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten iets minder fris. Na het weekend wordt het waarschijnlijk droger, zonniger en warmer. De zomerdip lijkt dan voorbij.