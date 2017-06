Ziekenhuizen in Zeeland werken samen, maar alleen als het écht moet

,,Het is een verstandshuwelijk. Zolang ze goede afspraken maken, hoeft dat niet erg te zijn, maar hoe toekomstvast dat is weet ik niet.'' Dat zegt voorzitter Eeke van der Veen van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Die commissie brengt voor de zomer rapport uit aan demissionair minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid).

Begin 2015 werd de noodklok geluid: de Zeeuwse zorg is ziek. Als er niet snel iets gebeurt verdwijnt op termijn zorg uit Zeeland en moeten patiënten voor allerlei behandelingen verder reizen. Een van de aangewezen oorzaken: zorginstellingen werkten nauwelijks samen. Minister Schippers greep in en onder leiding van zorgverzekeraar CZ werden alle zorgaanbieders om de tafel gezet. Er verscheen een toekomstplan en de Commissie Toekomstige Zorg werkt nu bijna twee jaar aan de uitvoering.

Financieel gezond

In die tijd is veel gebeurd en veranderd. Waar de Zeeuwse ziekenhuizen een paar jaar geleden nog op het randje van faillissement stonden, zijn ze financieel nu meer gezond. ,,De kwetsbaarheid is afgenomen'', zegt Van der Veen. ,,En de kwaliteit van de zorg is redelijk op orde.''

Ook van onderlinge strijd en concurrentie is geen sprake meer. Sterker: ze werken meer samen. Maar alleen als dat strikt noodzakelijk is; verder gaat het voorlopig niet. Aanvankelijk wilden het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en ZorgSaam nog meer de handen ineenslaan om te voorkomen dat specialismen uit Zeeland verdwijnen. Ze zouden afspraken tekenen om de banden op het gebied van acute zorg, cardiologie, orthopedie en bepaalde chirurgie aan te halen. Maar dat is nooit gebeurd.

,,De samenwerking tussen de ziekenhuizen gaat stroef'', stelt Van der Veen vast. ,,De eerste vraag is of dat nadelig is voor patiënten. Dat gevoel heb ik nog niet. Maar hoe toekomstvast het verstandshuwelijk is, weet ik niet. En dus zal de komende jaren de vinger aan de pols gehouden moeten worden.''

België

Het is een onoplosbare puzzel, reageert ADRZ-directeur Claudia Brandenburg. ,,Er zijn heel veel zaken die ADRZ en ZorgSaam samen doen. Maar voor patiënten in Zeeuws-Vlaanderen is het logisch om voor specialistische zorg naar België te gaan en voor mensen boven de Westerschelde naar Erasmus MC in Rotterdam. Bestuurders kunnen die patronen willen verbreken, maar dat gebeurt niet zolang zorgverzekeraars de zorg in België vergoeden. Het gaat om de patiënt; niet om de politiek. Verdere samenwerking zit er voorlopig even niet in. Alleen als het voor de patiënt baat heeft en we kunnen dat in Zeeland regelen dan doen we dat samen met ZorgSaam.''