Zieke Monique kan weer fietsen: nu wil haar man meer mensen helpen

Gisteren nam zijn zichtbaar ontroerde Souburgse de fiets in ontvangst bij Endura Sport in Goes. Met de man en vrouw die de actie op de Facebookpagina voor Monique waren begonnen, werkt Smet nu aan de oprichting van een stichting. ,,Hulpmiddelen om te kunnen blijven sporten worden door geen instantie vergoed. Het is nog heel wat werk om de stichting van de grond te krijgen, maar we hebben al een naam: Keep Shredding. We hebben contact met professioneel snowboardster Cheryl Maas om ambassadeur van de stichting te worden.''