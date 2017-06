Zeeuwse Miss ziet af van grote finale vanwege 'wurgcontract'

HANSWEERT - Renée Spuesens (22) uit Hansweert was begin vorige maand door het dolle heen, toen hoorde dat ze in de Nederlandse finale van de Miss World-verkiezing stond. Tot ze het contract onder haar neus geschoven kreeg...

Quote Bij het doornemen van het contract, sloeg de vrouw allerlei stukken over Renée Spuesens, voormalig finalist Miss World Stralend nam Renée ruim een maand geleden de sjerp in ontvangst: Miss World Nederland Finalist 2017. Dat gebeurde tijdens de Zeeuwse Miss Beauty-finale, waar ze als één van de winnaressen werd verkozen tot finalist van de landelijke voorronde van Miss World. Ze voelde zich vereerd. ,,Het leek me hartstikke leuk. Miss World is een hele grote verkiezing", zegt de Hansweertse.

Maar het viel vies tegen toen ze na een maand het contract te zien kreeg. ,,Met een mevrouw van de organisatie namen we de voorwaarden door en we moesten eigenlijk meteen tekenen. Maar omdat ze allerlei stukken oversloeg, vroegen we of we het thuis nog even mochten doorlezen. We wilden weten waarmee we instemden", doet Renée haar verhaal. ,,Eigenlijk mocht dat niet, maar na wat aandringen kregen we de papieren toch mee."

Duizend euro boete

Eenmaal thuis viel Renée's oog op een clausule waarin stond dat de organisatie van Miss World boetes van duizend euro mag uitdelen, wanneer de finaliste een bepaling niet nakomt. Bijvoorbeeld als ze niet naar een bijeenkomst zou komen. ,,Nu had ik in die eerste maand al een aantal opdrachten moeten doen, waaronder een avond onbetaald entreetickets scannen op een filmfestival in Hilversum. Dat kregen we pas drie dagen van tevoren te horen en dat is natuurlijk niet handig als je in Zeeland woont en werkt. Ze kunnen niet van me verwachten dat ik steeds alles op het laatste moment laat vallen en duizend euro betaal als het een keer niet lukt."

Quote Hier zat ik niet op te wachten. Met zo'n organisatie wil ik niet samenwerken. Renée Spuesens, voormalig finalist Miss World

Renée vertelt dat zij en een aantal andere meiden besloten af te zien van deelname aan de Nederlandse voorronde van Miss World vanwege het 'wurgcontract'. Ze stelden de organisatie daarvan op de hoogte. ,,Vervolgens werd ik helemaal plat gebeld en ge'appt door de eventmanager. Hij hing een heel verhaal op dat hij het zo erg vond dat hij op bed lag te huilen. En een half uur later kwam hij weer met een slijmbericht. Daar zit ik niet op te wachten. Met zo'n organisatie wil ik niet samenwerken", zegt Renée stellig.

Miss Beauty zegt samenwerking op

Ook de Nederlandse organisatie achter de Miss Beauty-verkiezing besloot de samenwerking met Miss World op te zeggen. ,,Wij waren het net als de Missen niet eens met dingen die in het contract stonden. Ik wil verder niet met modder gooien, maar laten we het erop houden dat wij een andere visie hebben dan Miss World op het gebied van de contracten, communicatie en organisatie rondom een verkiezing", vertelt Amanda van der Meule, hoofd Miss Beauty in de regio's Zeeland en Noord-Brabant.

Quote Die boetes zijn gebruikelijk. Het is een stok achter de deur dat finalistes niet zomaar afhaken. Katia Maes, eindverantwoordelijke Miss World Eindverantwoordelijke van Miss World of the Netherlands Katia Maes betreurt dat het zo is gelopen. Het was volgens haar nooit de bedoeling dat de eventmanager het contact met de Missen over dit soort problemen zou onderhouden. ,,Als ik had geweten dat Renée problemen had met de boetes in het contract, viel daar natuurlijk over te praten", zegt ze. Al laten de WhatsApp-gesprekken tussen haar en Renée zien dat daar weinig ruimte voor was.

Maes merkt nog op dat de boetes volgens haar gebruikelijk zijn in de internationale Miss-wereld. ,,Het is een stok achter de deur, zodat de finalistes niet halverwege het traject afhaken, nadat wij dure trainingen, producten en reizen voor ze hebben betaald. Nu ik weet dat meerdere meisjes hier problemen mee hebben, ben ik zeker van plan om de contracten volgend jaar aan te passen."

Alternatieve verkiezing

Het zal Renées zorg niet meer zijn. Zij heeft inmiddels een andere Miss-verkiezing waar ze zich op kan richten. Omdat meerdere provinciale finalistes afzagen van deelname aan de wereldwijde verkiezing, heeft de organisatie van Miss Beauty een alternatief geregeld. Hoofd Zeeland en Noord-Brabant Van der Meule: ,,We vonden het zonde dat de meiden bij ons een titel hadden gewonnen, waar ze vervolgens niets mee konden. Een Miss-verkiezing is een bijzondere ervaring die we hen niet wilden ontnemen. Daarom kunnen ze nu meedoen aan Miss Intercontinental." Een troostprijs? ,,Nee, dat is het niet. Het is geen 'grandslam' net als Miss World, maar Miss Intercontinental is ook een mooie ervaring met een finale in het buitenland."