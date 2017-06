Zeeuws-Vlaming vermoord op de Filipijnen

TERNEUZEN - West-Zeeuws-Vlaming Joop Kollaard (63) is eind vorige week om het leven gebracht in Angeles City op het Filipijnse Luzon. Hij woonde daar al enkele jaren.

Familieleden van Kollaard in Nederland hadden al enige dagen het vermoeden dat Joop iets overkomen was. Zij hebben maandag het ministerie van Buitenlandse Zaken ingeschakeld. Nederlandse vertegenwoordigers op de Filipijnen raadpleegden daarop de autoriteiten.

Die bevestigden dinsdag dat Kollaard is vermoord. Het ministerie kan nog geen mededelingen doen over de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. Onderzoek door de politie in Angeles City moet eerst worden afgewacht.

Bekend gezicht

Kollaard was enkele tientallen jaren lang een tamelijk bekend gezicht in West-Zeeuws-Vlaanderen. In 1977 begon hij galerie ‘Collaert’ in Oostburg, en zette hij zich als jonge twintiger in voor mensen die het op maatschappelijk vlak niet zo gemakkelijk hadden.

Later begon hij ook een modezaak in Sluis. Daarnaast was Kollaard ‘freelance’ ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente Oostburg. Als zodanig raakte hij begin jaren negentig betrokken bij een incident, nadat hij was betrokken bij een vechtpartij in het uitgaansleven in Sluis.

Negatieve publiciteit

Kollaard werd door de rechtbank niet schuldig bevonden, maar door het gemeentebestuur toch ontslagen. Als gevolg van alle negatieve publiciteit besloten ook de ondernemers uit Sluis hem uit de organisatie van evenementen te zetten en mocht hij niet langer Sinterklaas spelen in zijn woonplaats Waterlandkerkje.

Na een juridische procedure haalde Kollaard zijn gelijk, waarna de rust terugkeerde en hij nog jarenlang mensen in de echt verbond.