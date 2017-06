Zeeland heeft geen behoefte aan discussie over tol Westerscheldetunnel

MIDDELBURG - Het provinciebestuur is verbaasd over het onderzoek dat de gemeente Terneuzen laat doen naar de Westerscheldetunnel.

Het onderzoek, dat 20.000 euro kost, moet in beeld brengen welke gevolgen de tolheffing heeft voor de economie in vooral Zeeuws-Vlaanderen. Gedeputeerde Staten herinneren eraan dat de provincie al in 2011 een dergelijk onderzoek heeft laten doen, door onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft.

,,Wat ze zoeken, is er al", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Het rapport wordt daarom onder de aandacht gebracht bij Terneuzen, dat ijvert voor een tolvrije tunnel.

Discussie

Gedeputeerde Harry van der Maas zegt voorlopig geen behoefte te hebben aan een discussie over de tunnel. De strategie voor de komende jaren is recent vastgelegd. ,,De afspraak is de toltarieven laag te houden en pas op termijn te bepalen of de tunnel eerder dan in 2033 tolvrij kan worden."