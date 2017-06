Wie slachtte de kippen van Marianne op brute wijze af?

Was het een fret, een marter, vos, wilde kat, buizerd of bunzing? Thoen zou het antwoord graag weten. "Dan kunnen andere mensen met kippen in Nisse er op voorbereid zijn. Ik ben nu ineens acht kippen kwijt."

Ze werd 's ochtends om 5.45 uur wakker van lawaai in haar tuin aan de Paul Krügerstraat. Eenmaal bij het kippenhok zag ze dat er vijf kippen waren verdwenen. "Ik heb overal gezocht, ook op het kerkhof naast ons huis, maar er is geen spoor meer van ze te vinden", zegt Thoen.

Twee andere kippen lagen onthoofd in de tuin. Bij één van hen lag de kop zelfs 20 meter verderop. "Het is een slagveld. Er liggen overal veren. De koppen zijn gewoon op brute wijze afgebeten."

Een uurtje later bracht ze haar kinderen naar school. Bij thuiskomst zag ze dat er nóg een kip was verdwenen. "De kippen lopen bij ons altijd los. Ik baal er enorm van, had ik het hok maar dichtgedaan. Ik denk dat het vos was, maar die hebben we hier nog niet eerder gehad. Bijna iedereen in Nisse heeft kippen. Ik hoop dat ik hiermee anderen kan waarschuwen."