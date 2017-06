Whiskey, kilts en bijlwerpen tijdens Highland Games in Hulst

Zo'n beetje alles wat Schots, Iers of Keltisch was, was te vinden of te beleven tijdens de Highland Games in Hulst. Alleen één Schots icoon ontbrak. Er was geen doedelzak, niet één. Gino Pardon van de organisatie vond het spijtig. ,,Toby de Brouwer, die heeft er normaal gesproken eentje bij zich. Maar nu niet.'' Pardon verklaarde dat de deelnemer uit Clinge het niet kon combineren met zijn ambitie om te promoveren naar de A-klasse.