Waarschuwing voor verhoogde kans op natuurbrand in Zeeland

Op dit moment geldt voor de provincie Code Geel. Dat betekent dat er geen grote kans is op een grote, snel uitbreidende brand in de natuurgebieden. Tegelijkertijd betekent het dat de natuur droger wordt: reden voor de Veiligheidsrisico om het publiek te waarschuwen, extra alert te zijn.

De Veiligheidsregio Zeeland geeft daarbij tips, wat te doen als er toch een brand in een natuurgebied uitbreekt:

- Wacht hulp niet af, maar vlucht zo snel mogelijk naar een openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.

- Loop niet voor de brand uit, maar dwars op de brand; zo verklein je de kans dat de brand je inhaalt.

- Help andere mensen naar een veilige plek.

- Bel 112; geef de locatie van de brand zo secuur mogelijk door, let bijvoorbeeld op herkenningspunten als ANWB-paddenstoelen, straatnamen of nummers op bankjes.