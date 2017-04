Vrachtwagens 's nachts fors goedkoper door Liefkenshoektunnel

video LadiesNight: 'Met de meiden naar de film en mijn man laat de hond uit'

5 april TERNEUZEN - Even gezellig met "de meiden" onder elkaar. Vriendinnenclubjes, collegaatjes, zussen en duo's, trio's of kwartetten van een moeder met haar dochter(s), ze kwamen woensdagavond massaal, en vaak helemaal opgetut, naar de LadiesNight van FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen in CineCity Terneuzen.