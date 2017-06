Vos steekt over naar Schouwen-Duiveland

Je kon erop wachten, zegt Van der Hulle, van Staatsbosbeheer. ,,In Zeeuws-Vlaanderen zitten er veel, op Walcheren behoorlijk wat en op de Bevelanden. Jonge vrouwtjes die net het nest hebben verlaten, zoeken een territorium in de buurt. Maar mannetjes gaan zwerven. Die nemen de moeite de Philipsdam over te steken, of het Haringvliet."

Vandaar dat tot dusver alleen jonge mannetjes zijn gevonden op Schouwen-Duiveland. ,,Je had er één bij Neeltje Jans die we op camerabeelden zó de sluizen zagen oversteken. Die is uiteindelijk aangereden. Vorig jaar vond een hond er één bij de slikken van Bommenede, bij Zonnemaire. En afgelopen winter zag een boer in Oosterland er één wegschieten over zijn land."

En dat zijn dan alleen nog de waargenomen exemplaren. ,,Vossen zijn sluw en stiekem. Die zie je niet. Op Walcheren telden we er ook minder dan er werden geschoten. Mijn gevoel zegt dat er ook vrouwtjesvossen zijn op Schouwen-Duiveland. Dan komen er dus ook kleintjes."