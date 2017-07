Verslagenheid na dodelijk zeildrama Oostende: 'Dit komt aan als een mokerslag'

Maas en Franssens zaten op het zeiljacht met Maas' kleinzoon en nog drie bemanningsleden. De zes deden met hun zeiljacht 'Capella' mee aan zeilwedstrijd 'The Light Vessel Race', een nachtelijke race waaraan zo'n 25 jachten deelnamen.



Om 8.30 uur kapseisde het schip plotseling. Een afgebroken kiel zou oorzaak zijn van het ongeluk. Een woordvoerder van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende zegt dat onderzoek van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen (FOSO) moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is geweest. De Capella kon in elk geval geen noodsignaal meer uitzenden.



Volgens Lippens komt een spontane kielbreuk zelden voor. ,,Ik heb dat wereldwijd in al die jaren nog maar enkele keren gezien. Het kan wel, maar dan moet je ergens tegenaan varen. Ik kan het nog steeds moeilijk bevatten, het team bestond uit ervaren zeilers. Ook de jongste.'' Andreas Zwanenburg en de vermiste Hannes Goegebeur zijn ook lid van het eredivisie zeilteam van de watersportvereniging. Of dat zondag nog in actie is gekomen, weet hij niet.