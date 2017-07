Vermist bemanningslid (18) van gekapseisd zeiljacht komt uit Terneuzen

Hulpdiensten zochten zaterdag bij een grote zoekactie met helikopters en reddingboten uit België en Nederland naar de vermiste Terneuzenaar. Om 21.30 uur werd het zoeken gestaakt, nadat het zeegebied vanaf Oostende tot Blankenberge was uitgekamd.



Het zeiljacht sloeg om door een afgebroken kiel, verklaarden de drie overlevenden van de in totaal zes bemanningsleden. Hun jacht kapseisde daardoor razendsnel. Het jacht ligt nu op de wal in de haven van Oostende voor onderzoek. Daaruit moet blijken of de kiel inderdaad de oorzaak was.



Bij het ongeluk kwamen de Bressiaanders Frans Maas (79) en Freddy Franssens (70) om het leven. Drie andere bemanningsleden: de Zeeuwen Andreas Zwanenburg (17) en Robert Tan (53) en de Belg Jannes Toussein (37) werden gered door een baggerschip.