Toeristen besteedden 1,6 miljard euro in Zeeland

Dit heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme, dat verbonden is met de HZ, berekend. De toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie is 551 miljoen euro. In totaal is de toeristische sector goed voor 16.400 banen, wat neer komt op 9,4 procent van de totale werkgelegenheid in de provincie. Bijna één op de tien Zeeuwen is voor zijn broodwinning afhankelijk van het toerisme.