Stuurloze rubberbootjes creëren levensgevaarlijke situatie in vaargeul Vlissingen

Man uit vliegtuig geplukt om mishandeling en ontvoering No Surrenderlid in Breda

20 juni BERGEN OP ZOOM - Op Schiphol is dinsdagmorgen een 30-jarige man uit Hulst uit een vliegtuig gehaald voor dit vertrok voor een reis naar Curaçao. De man is een kaderlid van No Surrender en is aangehouden voor het mishandelen en ontvoeren van een 36-jarig kaderlid van die motorclub bij de IKEA in diens woonplaats Breda.