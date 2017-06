GOES - Wat zou de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s graag oversteken naar Europa. Net als Dunkin' Donuts, Pizzahut, Taco Bell, Five Guys en TGI Friday. Maar tot hun grote frustratie mogen ze in de Benelux geen één winkel openen. Want er is al een Wendy’s. In Goes. En die snackbar staat niet toe dat de Amerikanen zaken met dezelfde naam openen, aldus de Volkskrant .

Al 17 jaar lang is het een keiharde juridische strijd om de merknaam Wendy’s. Rechtszaak op rechtszaak verliest de Amerikaanse hamburgerketen, schrijft de Volkskrant. Bedrijfsleider Albert van der Hoek is een beetje geschrokken van de hoeveelheid aandacht en wil tegenover de PZC even geen commentaar geven. Toen eigenaar Raymond Warrens in 1988 de snackbar opende, had hij helemaal niet in gedachten om de Amerikanen dwars te zitten. Wendy’s was, dacht hij, een goede naam. Want zo heet zijn jongste dochter.

Aan de gevel van zijn toen nieuwe zaak aan de Koningsstraat (vlakbij de haven) hing hij een bord met ‘ Wendy’s fish & chips’ aan de gevel.

Zonder dat hij er erg in had, bleek negentien jaar ervoor en ruim 6400 kilometer verderop Dave Thomas hetzelfde idee te hebben, schetst de Volkskrant. Die opende in Columbus - de hoofdstaat van de Amerikaanse staat Ohio - de hamburgerzaak Wendy’s, vernoemd naar zijn 8-jarige dochter. Een verschil: die Wendy’s groeide volgens de Volkskrant uit tot een burgergigant met 6500 zaken in dertig landen. Maar niet in Nederland. Al zou de keten dolgraag willen.

Maar Warrens legde volgens de Volkskrant in 1995 het merkenrecht op de naam Wendy’s vast. In 2000 bepaalde de rechtbank in Middelburg dat Warrens de oudste rechten op de naam Wendy’s in de Benelux bezit. Dat werd volgens de Volkskrant later in hoger beroep bevestigd door het Gerechtshof in Den Haag. En daarmee staat vast dat de Amerikaanse keten de naam Wendy’s niet in de Benelux mag gebruiken.

Toch blijven de Amerikanen proberen, beschrijft de Volkskrant. Een aanvraag voor het Europees merkenrecht op Wendy’s in 2013 mislukte, waarop de Amerikanen - zo schrijft de Volkskrant - het internationale advocatenkantoor Hoyng Rokh Monegier in de arm namen. Maar ook die strijd won de Goesenaar in februari van dit jaar.

Daarmee is het probleem er voor de Amerikanen volgens de Volkskrant niet kleiner op geworden. Want niet alleen kunnen de Amerikanen Nederland en België niet veroveren, nu dreigt ook de Europese registratie van het merk Wendy’s te stranden. Tegenover de Volkskrant zegt bedrijfsleider Van der Hoek: ’Ze hadden zeker niet verwacht dat zo'n Zeeuwse boerenlul ze al twintig jaar dwarszit’. Maar de Amerikanen laten het er niet bij zitten. Tegenover de laatste uitspraak van de rechtbank in Middelburg gaan ze in beroep. Dat betekent dat de zaak nog zeker anderhalf jaar duurt.

En Warrens? Die staat op het punt een tweede Wendy’s te openen. In Zierikzee. Kunnen de Amerikanen hem ook niet meer verwijten dat Wendy’s geen keten is, zegt hij tegen de Volkskrant.