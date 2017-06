Scholen in Yerseke waarschuwen ouders voor verdachte auto

De auto is alleen door de kinderen gezien. Ook zijn er tot nu toe geen andere meldingen bekend. ,,Wij vinden het onze taak om ouders te infomeren", verduidelijk Neelen de keuze voor de waarschuwing. ,,Een aantal jaar geleden hebben we dat ook in overleg met de politie gedaan in een vergelijkbaar geval. Toen ging het om een wit busje." Deze keer ging er geen overleg met de politie aan vooraf.

Politiewoordvoerder Mireille Aalders bevestigt dat er een telefonische melding is binnengekomen. ,,Maar de informatie is vaag. Drie kinderen van 7 á 8 jaar hebben woensdagmiddag de auto gezien, ze hadden het gevoel achterna te worden gezeten. Mogelijk was dat een grijze auto en mogelijk had die auto een Belgisch kenteken. Om 19.00 uur zijn we door een ouder gebeld." Aalders benadrukt dat er verder niets zorgwekkends is gebeurd. In de mail aan de ouders staat dat de wijkagent een oogje in het zeil houdt. ,,De wijkagent is vanmorgen op de hoogte gebracht. Hij gaat vandaag eerst in overleg met de scholen", aldus Aalders. ,,Gisteren zijn er geen collega's ter plaatse gekomen, omdat we geen indicatie hadden dat de auto nog steeds zou rond rijden. Als er daadwerkelijk iets gebeurt, adviseren we ouders meteen de politie te bellen en niet uren later."