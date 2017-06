Provincie: Vrouw kroop onder gesloten slagboom Sloebrug Vlissingen

De met camera's bewaakte brug is in beheer van de provincie en wordt op afstand bediend. Het incident vond plaats om 14.53 uur. Volgens de provincie negeerde de vrouw alle signalen en ging onder de slagboom door. Dat werd niet opgemerkt door de medewerker bij de centrale bediening op het sluizencomplex in Vlissingen. Een schipper die het zag gebeuren sloeg alarm via de marifoon. Daarop drukte de brugwachter de noodknop in waarop de brug een noodstop maakte. Toen duidelijk was wat er aan de hand was werd de brug weer neergelaten.