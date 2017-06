Politie lost schoten bij achtervolging, vijftal opgepakt in Breskens

Het vijftal zat in een voertuig waarvan de bestuurder in België een stopteken negeerde. Ze gingen de grens over en reden via Groede naar Breskens. Op de Noordweg in Groede schoot de politie gericht op de vluchtauto. De vijf werden uiteindelijk om 4.15 uur aangehouden in de Karel Doormanlaan in Breskens.