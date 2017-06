Piepjonge inspreker Aron tijdens raadsvergadering: weg met het stoepkrijtverbod!

GOES - Insprekers tijdens raadsvergaderingen zijn er zo vaak, maar zo jong als donderdagavond in Goes zelden of misschien wel nooit. De 8-jarige Aron van der Ree nam het woord in verband met een motie die de SGP-CU had voorbereid.