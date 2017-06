Officier eist twee jaar cel en tbs tegen man die seksueel contact had met meerdere jongens

Instagram

Uit het daaropvolgende onderzoek bleek dat een volwassen man via Instagram contact had met de Vlissingse jongen. De man, nu 37, deed zich voor alsof hij veel jonger was en verleidde de Vlissingse jongen tot het doen van seksuele handelingen. Het bleef echter niet bij online-contacten. De man kwam ook naar Vlissingen en ging met de jongen naar de film en verbleef met hem in een hotel. En korte tijd later reisde hij ook met de jongen naar Duitsland, waar hij destijds woonde, en hield de jongen enkele dagen bij zich. Ze bezochten daar onder andere de McDonald's en andere fastfoodrestaurants maar hij zou daar ook geprobeerd hebben om de jongen te verkrachten, zo bleek maandag tijdens de rechtszaak tegen deze M. van der B.

Meerdere Jongens

De man heeft een jaar in voorarrest gezeten en mocht medio mei Torentijd verlaten om bij zijn ouders in Den Haag zijn proces voor te bereiden. Maandag werd duidelijk dat de man met nog veel meer jonge jongens van dertien of veertien jaar seksueel contact had. Onder andere in België, Duitsland en het in de omgeving van Arnhem. En steeds ontstond het contact via Instagram en deed de verdachte alsof hij veel jongeren was. Volgens de rechtbank zou hij ook jonge jongens bedreigd hebben als ze weigerden tegemoet te komen aan zijn eisen. Zo dreigde hij chatgesprekken door te sturen aan de vriendjes van zijn slachtoffers. Maar hij vertelde zelf ook dat er vermoedelijk nog meer slachtoffers zijn dan het aantal waar de politie tot nu toe vanuit gaat.

Rechtszaak

De Vlissingse moeder, aanwezig tijdens de rechtszaak, vertelde via haar slachtofferverklaring dat haar wereld instortte toen ze ontdekte was er aan de hand was met haar zoon. Ze snapt niet dat een volwassen man dit soort dingen doet met jonge kinderen en noemde hem ronduit ‘ziek’. De verdachte moest huilen na het aanhoren van die verklaring en zei tegen de rechters dat het heel confronterend is om zoiets te horen.

De verdachte is al meerdere keren veroordeeld voor seksueel contact met minderjarigen. Onder andere in 2006 en 2007. Maar ook daarna nog. En dat zou steeds gebeurd zijn via social media. Hij vertelde de rechters dan ook dat hij in de toekomst niet meer anoniem gebruik wil maken van die mogelijkheden. ,,Daar moet ik weg van blijven.” Ook erkende hij dat hij valt op jonge jongens. In eerste instantie zei hij tegen de politie dat hij ook valt op volwassen vrouwen. Maar dat laatste herhaalde hij niet tegenover de rechtbank.

Herhaling

Gedragsdeskundigen vrezen dat er een grote kans is dat de man in herhaling valt zodra hij weer op vrij is. Ze adviseren de rechtbank hem te veroordelen tot een behandeling in een tbs-kliniek. Volgens de verdachte accepteert hij nu dat hij op jonge jongens valt en is hij bereid om via een behandeling daaraan te werken. ,,Hiervoor accepteerde ik het nog niet.”

Tijdens de weken dat hij vrij was, was hij actief op Facebook, erkende hij. ,,Maar ik had niet de behoefte op zoek te gaan naar jonge jongens.”

Officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk zei dat de man bij meerdere slachtoffers dreigde foto’s en films online te zetten als ze niet ingingen op zijn verzoeken. ,,Dat was zijn werkwijze.” Hij vindt dat de verdachte wordt veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en daarna opname in een tbs-kliniek.